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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Словакия усилят сотрудничество по охране границы - Клименко

Украина и Словакия усилят сотрудничество по охране границы - Клименко

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 13:53  •  615 просмотра

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Министры внутренних дел Украины и Словакии обсудили вопросы безопасности на общей границе и миграционную политику. Запланированы совместные учения и обмен данными о правонарушителях для противодействия нелегальной миграции.

Глава МВД Украины Игорь Клименко провел переговоры со словацким коллегой Матушем Шутай Эштоком. Чиновники определили акценты сотрудничества двух стран. Об этом пишет УНН со ссылкой на Клименко.

Детали

По словам Клименко, в фокусе внимания - вопросы безопасности на общей границе и миграционная политика. Он напомнил, что Украина имеет почти 98 км общей границы со Словакией, которая требует усиленного внимания обеих сторон.

Обсудили меры противодействия незаконному пересечению границы. В ближайшее время планируем украинско-словацкие учения пограничников, полицейских и миграционеров по противодействию нелегальной миграции. Кроме того, договорились об отработке механизма обмена данными о лицах правонарушителей, а также о совместном патрулировании на проблемных участках границы

 - подытожил глава МВД. 

Напомним,

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на совместное производство инженерной техники со Словакией, в частности разминирующих машин «Божена». Это ускорит очистку украинских земель от мин, спасет жизни и будет способствовать восстановлению экономики.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Обществополитика