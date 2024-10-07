Украина и Словакия усилят сотрудничество по охране границы - Клименко

Глава МВД Украины Игорь Клименко провел переговоры со словацким коллегой Матушем Шутай Эштоком. Чиновники определили акценты сотрудничества двух стран. Об этом пишет УНН со ссылкой на Клименко.

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По словам Клименко, в фокусе внимания - вопросы безопасности на общей границе и миграционная политика. Он напомнил, что Украина имеет почти 98 км общей границы со Словакией, которая требует усиленного внимания обеих сторон.

Обсудили меры противодействия незаконному пересечению границы. В ближайшее время планируем украинско-словацкие учения пограничников, полицейских и миграционеров по противодействию нелегальной миграции. Кроме того, договорились об отработке механизма обмена данными о лицах правонарушителей, а также о совместном патрулировании на проблемных участках границы - подытожил глава МВД.

Напомним,

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на совместное производство инженерной техники со Словакией, в частности разминирующих машин «Божена». Это ускорит очистку украинских земель от мин, спасет жизни и будет способствовать восстановлению экономики.