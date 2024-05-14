Україна та Hyundai Engineering співпрацюватимуть в будівництві ядерних об'єктів

"Енергоатом" та південнокорейська компанія Hyundai Hyundai Engineering & Construction підписали меморандум про співпрацю. Як вказав керівник "Енергоатому" Петро Котін, поглиблення співпраці з південнокорейською компанією допоможе "Енергоатому" в будівництві нових ядерних об'єктів на території України. Про це у вівторок повідомила пресслужба "Енергоатому", передає УНН.

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13 травня 2024 року, у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка та Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Корея в Україні Хьонга Те Кіма, керівник АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і виконавчий віцепрезидент та операційний директор Hyundai E&C Йон Чхве підписали меморандум про співпрацю.

Котін зазначив, що поглиблення співпраці з південнокорейською компанією допоможе "Енергоатому" в будівництві нових ядерних об'єктів на території України. Також висловив сподівання, що НАЕК реалізовуватиме великі інфраструктурні та відновлювальні проєкти з використанням технологій та досвіду Hyundai.

Важливо, що разом з корейською стороною ми підписуємо цей меморандум під час війни і, не чекаючи на її завершення, рухаємося вперед. Впевнений, що спільно побудуємо в Україні енергетику, яка відповідатиме найкращим світовим стандартам