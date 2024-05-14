Україна та Hyundai Engineering співпрацюватимуть в будівництві ядерних об'єктів
Київ • УНН
НАЕК "Енергоатом" та південнокорейська компанія Hyundai Engineering & Construction підписали меморандум про співпрацю, який допоможе "Енергоатому" в будівництві нових ядерних об'єктів на території України
"Енергоатом" та південнокорейська компанія Hyundai Hyundai Engineering & Construction підписали меморандум про співпрацю. Як вказав керівник "Енергоатому" Петро Котін, поглиблення співпраці з південнокорейською компанією допоможе "Енергоатому" в будівництві нових ядерних об'єктів на території України. Про це у вівторок повідомила пресслужба "Енергоатому", передає УНН.
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13 травня 2024 року, у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка та Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Корея в Україні Хьонга Те Кіма, керівник АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і виконавчий віцепрезидент та операційний директор Hyundai E&C Йон Чхве підписали меморандум про співпрацю.
Котін зазначив, що поглиблення співпраці з південнокорейською компанією допоможе "Енергоатому" в будівництві нових ядерних об'єктів на території України. Також висловив сподівання, що НАЕК реалізовуватиме великі інфраструктурні та відновлювальні проєкти з використанням технологій та досвіду Hyundai.
Важливо, що разом з корейською стороною ми підписуємо цей меморандум під час війни і, не чекаючи на її завершення, рухаємося вперед. Впевнений, що спільно побудуємо в Україні енергетику, яка відповідатиме найкращим світовим стандартам
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Хьонг Те Кім заявив, що уряд Південної Кореї працює над тим, щоб допомогти Україні подолати енергетичну кризу. Він також додав, що розширення партнерства між компаніями сприятиме обміну ядерними технологіями та досвідом між країнами.
"Енергоатом" розпочинає будівництво двох нових енергоблоків на Південноукраїнській АЕС08.05.24, 16:19 • 10522 перегляди