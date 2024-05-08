"Енергоатом" розпочинає будівництво двох нових енергоблоків на Південноукраїнській АЕС
Київ • УНН
НАЕК "Енергоатом" розпочинає підготовчі роботи з будівництва двох нових енергоблоків №4 та №5 за технологією Westinghouse AR1000 на Южно-Українській атомній електростанції.
"Енергоатом" розпочинає підготовчі роботи з будівництва нових енергоблоків на Південноукраїнській атомній електростанції. Про це заявив в.о. голови правління АТ НАЕК "Енергоатом" Петро Котін під час робочої поїздки на ПАЕС, повідомляє пресслужба компанії, пише УНН.
Деталі
За його словами, на Південноукраїнській АЕС, де наразі експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3000 МВт, буде збудовано два нових енергоблоки № 4 та № 5 за технологією АР1000 Westinghouse.
Ми розпочинаємо підготовку до будівництва двох нових енергоблоків на майданчику ПАЕС. Враховуючи нагальні потреби України в сучасній надійній генерації та тривалий цикл будівництва, ми повинні розпочати цей процес уже сьогодні, здійснити інженерно-вишукувальні та передпроєктні роботи, провести необхідні розрахунки тощо. Нагадаю, що згідно з Енергетичною стратегією України до 2050 року нам потрібно мати 24 ГВт атомних потужностей,
Зазначені підготовчі роботи та всі видатки на будівництво нових атомних енергоблоків здійснюються за рахунок коштів Енергоатома. Кошти державного та місцевих бюджетів, а також кошти чи обладнання, що спрямовуються для відновлення вітчизняної енергетичної інфраструктури, яка постраждала внаслідок російських обстрілів, Енергоатомом не використовуються.
Доповнення
Енергоатом та Westinghouse домовились про будівництво в Україні девʼяти нових енергоблоків за технологією АР1000. У квітні 2024 року на Хмельницькій АЕС було закладено перший куб бетону інфраструктури енергоблока № 5.