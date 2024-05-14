Украина и Hyundai Engineering будут сотрудничать в строительстве ядерных объектов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  22008 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  118683 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  127835 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  127340 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  173775 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  209624 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214830 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205948 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159856 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151975 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

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На юге нет признаков создания наступательных группировок рф - Плетенчук

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После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  248277 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  293204 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  294374 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  302191 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  312784 просмотра

Украина и Hyundai Engineering будут сотрудничать в строительстве ядерных объектов

НАЭК "Энергоатом" и южнокорейская компания Hyundai Engineering &amp; Construction подписали меморандум о сотрудничестве, который поможет "Энергоатому" в строительстве новых ядерных объектов на территории Украины.

Экономика •   •  3178 просмотра
Украина и Hyundai Engineering будут сотрудничать в строительстве ядерных объектов

С начала года более 30 тысяч ФОПов прекратили свою деятельность: где чаще всего закрывается бизнес

За первые четыре месяца 2024 года прекратили деятельность 30 904 ФЛП, причем больше всего предприятий закрылось в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях, прежде всего в сферах розничной торговли, компьютерного программирования и оптовой торговли.

Экономика •   •  2886 просмотра
С начала года более 30 тысяч ФОПов прекратили свою деятельность: где чаще всего закрывается бизнес

Удар рф по Харькову: повреждены жилые дома, школа и два гаражных кооператива

Российский удар по Харькову повредил 7 жилых домов, школу, два гаража и гражданские автомобили, выбив 615 окон и заставив 4 человек обратиться за медицинской помощью.

Война •   •  4995 просмотра
Удар рф по Харькову: повреждены жилые дома, школа и два гаражных кооператива

На юге нет признаков создания наступательных группировок рф - Плетенчук

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Юг" признаков создания наступательных группировок российских оккупантов не наблюдается, а тактика противника остается неизменной без кардинальных изменений в расположении и характере действий.

Война •   •  5787 просмотра
На юге нет признаков создания наступательных группировок рф - Плетенчук

Буданов прокомментировал атаки рф в Харьковской области и что могут россияне делать дальше

Глава ГУР МОУ Буданов прокомментировал атаки рф в Харьковской области и что могут россияне делать дальше.

Война •   •  4961 просмотра
Буданов прокомментировал атаки рф в Харьковской области и что могут россияне делать дальше

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Уголовное производство, открытое против и. о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура, ставит под сомнение его дальнейшее пребывание в должности из-за потенциального влияния на национальную безопасность и обороноспособность.

политика •   •  22008 просмотра
Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Еще шестерых детей спасли из российской оккупации

Шестеро детей в возрасте от 5 до 12 лет были спасены от лагерей российских оккупантов и возвращены на подконтрольную Украине территорию.

Общество •   •  6676 просмотра
Еще шестерых детей спасли из российской оккупации

Силы обороны на отдельных участках Лиманского направления улучшили тактическое положение - Лысогор

В Луганской области Вооруженные силы Украины не допустили потери позиций, на отдельных участках и улучшили тактическое положение.

Война •   •  7154 просмотра
Силы обороны на отдельных участках Лиманского направления улучшили тактическое положение - Лысогор

россияне утром обстреляли из артиллерии Никополь: есть погибший и раненый

В результате артиллерийского обстрела Никополя Днепропетровской области утром 14 апреля один мужчина в возрасте 45 лет погиб и еще один получил ранения.

Война •   •  7057 просмотра
россияне утром обстреляли из артиллерии Никополь: есть погибший и раненый

В минобороны рф заявляют о сбитии ночью 25 снарядов над белгородской областью

российская противовоздушная оборона якобы сбила 25 реактивных снарядов и один беспилотник над Белгородской областью в течение ночи и сегодня утром.

Новости Мира •   •  8600 просмотра
В минобороны рф заявляют о сбитии ночью 25 снарядов над белгородской областью