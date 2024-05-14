Украина и Hyundai Engineering будут сотрудничать в строительстве ядерных объектов

"Энергоатом" и южнокорейская компания Hyundai Hyundai Engineering & Construction подписали меморандум о сотрудничестве. Как указал руководитель "Энергоатома" Петр Котин, углубление сотрудничества с южнокорейской компанией поможет "Энергоатому" в строительстве новых ядерных объектов на территории Украины. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Энергоатома", передает УНН.

Детали

13 мая 2024 года, в присутствии министра энергетики Украины Германа Галущенко и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Украине Хьонга То Кима, руководитель АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и исполнительный вице-президент и операционный директор Hyundai E&C Йон Чхве подписали меморандум о сотрудничестве.

Котин отметил, что углубление сотрудничества с южнокорейской компанией поможет "Энергоатому" в строительстве новых ядерных объектов на территории Украины. Также выразил надежду, что НАЭК будет реализовывать крупные инфраструктурные и возобновляемые проекты с использованием технологий и опыта Hyundai.

Важно, что вместе с корейской стороной мы подписываем этот меморандум во время войны и, не дожидаясь ее завершения, движемся вперед. Уверен, что совместно построим в Украине энергетику, которая будет соответствовать лучшим мировым стандартам - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Хьонг То Ким заявил, что правительство Южной Кореи работает над тем, чтобы помочь Украине преодолеть энергетический кризис. Он также добавил, что расширение партнерства между компаниями будет способствовать обмену ядерными технологиями и опытом между странами.

