Україна шукає посередництва заради звільнення захисників "Азовсталі" та інших полонених - Зеленський

ukenru
29 березня, 17:57 • 104866 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 124859 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 122402 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 160667 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 136474 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 131459 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143772 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145944 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 388702 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172462 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.3 м/с
59 %
748 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 21715 перегляди
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 11096 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 18925 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 27149 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 25975 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 237736 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 388702 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 443188 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 451441 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360756 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 124859 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 132077 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 126184 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 100349 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108978 перегляди
Актуальне
Україна шукає посередництва заради звільнення захисників "Азовсталі" та інших полонених - Зеленський

Україна шукає посередництва заради звільнення захисників "Азовсталі" та інших полонених - Зеленський

Київ • УНН

 • 32030 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що шукає посередників, які допоможуть звільнити цивільних і військових, зокрема захисників "Азовсталі", які наразі перебувають у полоні.

Україна шукає посередників, бо має на меті звільнити з полону всіх своїх людей. І воїнів, і цивільних, і захисників "Азовсталі". Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення передає УНН.

Ми завжди шукаємо шляхи, завжди шукаємо ефективного посередництва. І це стосується всіх наших полонених – і воїнів, і цивільних, і захисників "Азовсталі", і всіх інших наших українських військових, оборонців 

- сказав Зеленський.

Деталі

Під час вечірнього звернення Зеленський нагадав, що під час сьогоднішньої розмови з президентом ОАЕ особливий акцент був на вдячності за посередництво заради звільнення полонених. Він також зауважив, що цей процес дуже складний і чутливий, але "завдання незмінне: ми маємо звільнити всіх наших людей, повернути усіх полонених додому".

Нагадаємо

Сьогодні президент провів дві важливі розмови. Першу з премʼєр міністром Албанії Еді Рамою, де сторони зокрема обговорили співпрацю в міжнародних інституціях. 

Друга розмова була з президентом Обʼєднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. На порядку дному були двосторонні відносини та можливості підтримки України в різних сферах з боку Еміратів. 

Зеленський про обмін полоненими: "Зробимо максимум, щоб їх було більше"04.01.24, 18:30 • 26169 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,183.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.31