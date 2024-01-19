Україна шукає посередництва заради звільнення захисників "Азовсталі" та інших полонених - Зеленський

Україна шукає посередників, бо має на меті звільнити з полону всіх своїх людей. І воїнів, і цивільних, і захисників "Азовсталі". Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення передає УНН.

Ми завжди шукаємо шляхи, завжди шукаємо ефективного посередництва. І це стосується всіх наших полонених – і воїнів, і цивільних, і захисників "Азовсталі", і всіх інших наших українських військових, оборонців - сказав Зеленський.

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Під час вечірнього звернення Зеленський нагадав, що під час сьогоднішньої розмови з президентом ОАЕ особливий акцент був на вдячності за посередництво заради звільнення полонених. Він також зауважив, що цей процес дуже складний і чутливий, але "завдання незмінне: ми маємо звільнити всіх наших людей, повернути усіх полонених додому".

Нагадаємо

Сьогодні президент провів дві важливі розмови. Першу з премʼєр міністром Албанії Еді Рамою, де сторони зокрема обговорили співпрацю в міжнародних інституціях.

Друга розмова була з президентом Обʼєднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. На порядку дному були двосторонні відносини та можливості підтримки України в різних сферах з боку Еміратів.

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