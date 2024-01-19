Украина ищет посредничества ради освобождения защитников "Азовстали" и других пленных - Зеленский

Украина ищет посредников, потому что имеет целью освободить из плена всех своих людей. И воинов, и гражданских, и защитников "Азовстали". Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения передает УНН.

Мы всегда ищем пути, всегда ищем эффективного посредничества. И это касается всех наших пленных - и воинов, и гражданских, и защитников "Азовстали", и всех остальных наших украинских военных, защитников - сказал Зеленский.

Детали

Во время вечернего обращения Зеленский напомнил, что во время сегодняшнего разговора с президентом ОАЭ особый акцент был на благодарности за посредничество ради освобождения пленных. Он также отметил, что этот процесс очень сложный и чувствительный, но "задача неизменна: мы должны освободить всех наших людей, вернуть всех пленных домой".

Напомним

Сегодня президент провел два важных разговора. Первый с премьер-министром Албании Эди Рамой, где стороны в частности обсудили сотрудничество в международных институциях.

Второй разговор был с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. На повестке дня были двусторонние отношения и возможности поддержки Украины в различных сферах со стороны Эмиратов.

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