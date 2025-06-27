Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів після завершення роботи по гуманітарних питаннях - Умєров
Київ • УНН
Україна планує розглянути зустріч лідерів після вирішення гуманітарних питань. Міністр оборони Рустем Умєров анонсував додаткові роз'яснення щодо ходу переговорів.
Україна планує повернутися до теми зустрічі Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна після завершення обговорень з гуманітарних питань, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами, передає УНН.
Деталі
Після завершення обговорень з гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів для предметного діалогу
Він додав, що найближчим часом будуть надані додаткові роз’яснення про хід переговорів і формат продовження.
Доповнення
Рустем Умєров повідомив, що Північна Корея вже залучила до війни проти України близько 11 тисяч військовослужбовців з елітного контингенту. Є інформація, що лідер КНДР Кім Чен Ин хоче відіслати до росії ще більше військ.