Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів після завершення роботи по гуманітарних питаннях - Умєров

Україна планує повернутися до теми зустрічі Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна після завершення обговорень з гуманітарних питань, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Деталі

Після завершення обговорень з гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів для предметного діалогу - повідомив Умєров.

Він додав, що найближчим часом будуть надані додаткові роз’яснення про хід переговорів і формат продовження.

Доповнення

Рустем Умєров повідомив, що Північна Корея вже залучила до війни проти України близько 11 тисяч військовослужбовців з елітного контингенту. Є інформація, що лідер КНДР Кім Чен Ин хоче відіслати до росії ще більше військ.