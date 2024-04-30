Україна може розпочати переговори про вступ в ЄС у червні - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський розраховує, що Україна може розпочати переговори про вступ в ЄС у червні
У червні Україна може розпочати переговори про вступ України до ЄС. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час конференції "20 років Чехії в ЄС: візія розширеної Європи", передає кореспондент УНН.
Перефразовуючи Гавела, Європа була б щасливою, якби кожна країна могла брати участь у всьому цьому як повноправний партнер. І я впевнений у Європі. І я впевнений у тому, що за нашого життя відбудеться така ж конференція, але присвячена 20 рокам України у європейській спільноті – 20 рокам нашого повноправного членства в ЄС. І вже в червні можемо почати цей шлях, фактично розпочавши переговори про вступ України до ЄС
Доповнення
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляла, що Україна розраховує розпочати переговори про вступ до ЄС у червні 2023 року на основі джентльменської угоди з більшістю країн ЄС.
Європейський комісар із бюджетних питань Йоганнес Ган повідомляв, що вступ України до Європейського Союзу не становитиме значних фінансових труднощів.