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Україна може розпочати переговори про вступ в ЄС у червні - Зеленський

Україна може розпочати переговори про вступ в ЄС у червні - Зеленський

Київ • УНН

 • 19118 перегляди

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Україна може розпочати переговори про вступ в ЄС у червні

У червні Україна може розпочати переговори про вступ України до ЄС. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час конференції "20 років Чехії в ЄС: візія розширеної Європи", передає кореспондент УНН.

Перефразовуючи Гавела, Європа була б щасливою, якби кожна країна могла брати участь у всьому цьому як повноправний партнер. І я впевнений у Європі. І я впевнений у тому, що за нашого життя відбудеться така ж конференція, але присвячена 20 рокам України у європейській спільноті – 20 рокам нашого повноправного членства в ЄС. І вже в червні можемо почати цей шлях, фактично розпочавши переговори про вступ України до ЄС 

- зазначив Зеленський.

Доповнення

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляла, що Україна розраховує розпочати переговори про вступ до ЄС у червні 2023 року на основі джентльменської угоди з більшістю країн ЄС.

Європейський комісар із бюджетних питань Йоганнес Ган повідомляв, що вступ України до Європейського Союзу не становитиме значних фінансових труднощів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
olha-stefanyshynaОльга Стефанишина
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
yevropaЄвропа
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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