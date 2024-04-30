Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС в июне - Зеленский

В июне Украина может начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции "20 лет Чехии в ЕС: визия расширенной Европы", передает корреспондент УНН.

Перефразируя Гавела, Европа была бы счастлива, если бы каждая страна могла участвовать во всем этом как полноправный партнер. И я уверен в Европе. И я уверен в том, что при нашей жизни состоится такая же конференция, но посвященная 20 годам Украины в европейском сообществе - 20 годам нашего полноправного членства в ЕС. И уже в июне можем начать этот путь, фактически начав переговоры о вступлении Украины в ЕС - отметил Зеленский.

Дополнение

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла, что Украина рассчитывает начать переговоры о вступлении в ЕС в июне 2023 года на основе джентльменского соглашения с большинством стран ЕС.

Европейский комиссар по бюджетным вопросам Йоханнес Хан сообщал, что вступление Украины в Европейский Союз не составит значительных финансовых трудностей.