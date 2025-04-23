Україна хоче обговорити в Лондоні 30-денне припинення вогню, а не "мирний план" Трампа - Axios

Українська делегація на переговорах у Лондоні у середу хотіла б обговорити 30-денне припинення вогню, а не рамки "мирного плану" президента США Дональда Трампа, повідомляє з посиланням на джерело американське видання Axios, пише УНН.

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Чиновник сказав, що "протягом останніх 24 годин з боку українців були ознаки того, що вони хотіли б обговорити 30-денне припинення вогню під час зустрічей у середу в Лондоні, а не рамки мирного плану Трампа".

США очікують відповіді України на свій мирний план у середу – Axios

Доповнення

За даними Sky News, обговорення пройдуть серед високопосадовців п'яти країн, а не топдипломатів, хоча міністр закордонних справ України також усе ще має перебувати у британській столиці і, як відомо, проведе двосторонню зустріч із головою МЗС Британії Девідом Ламмі.



Переговори щодо війни в Україні в Лондоні пройдуть без топдипломатів - Sky News