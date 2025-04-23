Украина хочет обсудить в Лондоне 30-дневное прекращение огня, а не "мирный план" Трампа - Axios
Киев • УНН
Украинская делегация на переговорах в Лондоне намерена обсудить 30-дневное прекращение огня. По данным Sky News, переговоры пройдут между должностными лицами пяти стран.
Украинская делегация на переговорах в Лондоне в среду хотела бы обсудить 30-дневное прекращение огня, а не рамки "мирного плана" президента США Дональда Трампа, сообщает со ссылкой на источник американское издание Axios, пишет УНН.
Детали
Чиновник сказал, что "в течение последних 24 часов со стороны украинцев были признаки того, что они хотели бы обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не рамки мирного плана Трампа".
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Дополнение
По данным Sky News, обсуждения пройдут среди высокопоставленных чиновников пяти стран, а не топ-дипломатов, хотя министр иностранных дел Украины также все еще должен находиться в британской столице и, как известно, проведет двустороннюю встречу с главой МИД Британии Дэвидом Ламми.
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