Украина хочет обсудить в Лондоне 30-дневное прекращение огня, а не "мирный план" Трампа - Axios

Украинская делегация на переговорах в Лондоне в среду хотела бы обсудить 30-дневное прекращение огня, а не рамки "мирного плана" президента США Дональда Трампа, сообщает со ссылкой на источник американское издание Axios, пишет УНН.

Детали

Чиновник сказал, что "в течение последних 24 часов со стороны украинцев были признаки того, что они хотели бы обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не рамки мирного плана Трампа".

США ожидают ответа Украины на свой мирный план в среду – Axios

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По данным Sky News, обсуждения пройдут среди высокопоставленных чиновников пяти стран, а не топ-дипломатов, хотя министр иностранных дел Украины также все еще должен находиться в британской столице и, как известно, проведет двустороннюю встречу с главой МИД Британии Дэвидом Ламми.



Переговоры по войне в Украине в Лондоне пройдут без топ-дипломатов - Sky News