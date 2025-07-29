Ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі: судитимуть керівника газової компанії

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора компанії у сфері видобування природного газу і торгівлі газоподібним паливом. Слідчі зазначають, що фігурант ухилився від сплати податку - ідеться про майже 8 млн грн.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Завершено досудове розслідування щодо директора ТОВ, яке спеціалізується на видобуванні природного газу та торгівлі газоподібним паливом. Наразі слідчі стверджують, що посадовець ухилився від сплати майже 8 млн грн податків

Згідно з поясненням, керівник компанії не відобразив в податковому обліку отриману від іншого товариства оплату за поставку газу.

Таким чином він занизив зобов’язання з податку на додану вартість, що призвело до ненадходження до бюджету майже на 8 млн грн. - передає допис пресслужби Офісу Генерального прокурора.

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