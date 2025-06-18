Угорщина скасувала ліміт витрат на вибори
Київ • УНН
Парламент Угорщини скасував обмеження на фінансування виборчих кампаній, запроваджене у 2013 році для забезпечення чесності виборів. Експерти вважають, що це початок ширших змін перед наступною кампанією.
Парламент Угорщини ухвалив законодавчі зміни, які скасовують обмеження на фінансування виборчих кампаній.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Telex.
Деталі
У терміновому порядку, перед початком літніх канікул, парламент підтримав ініціативу партії KDNP, подану півтора тижня тому. За відповідну пропозицію проголосували 133 депутати, 46 висловилися проти, один утримався.
Це означає, що на наступних парламентських виборах партії та кандидати зможуть витрачати кошти без обмежень.
Обмеження на витрати було впроваджене у 2013 році партією "Фідес" з метою забезпечення чесності виборів. Тоді кожна партія могла витратити максимум 5 мільйонів форинтів на кожного зі 199 кандидатів. Сума щороку індексувалася, і на останніх виборах дозволений ліміт становив 5 мільйонів 910 тисяч форинтів на кандидата, що дозволяло загалом витратити 1 мільярд 176 мільйонів форинтів.
За словами депутатів KDNP Імре Вейкея, Іштвана Голліка та Лерінца Накси, які подали ініціативу, "обмеження витрат застаріло та більше не виконує мету, для якої його запроваджували у 2013 році, особливо з огляду на скандал з USAID та іноземну підтримку опозиції".
Вони просто адаптують правила до практики та запобігають ризику порушення закону
Додатково
Ця пропозиція не спрямована на те, щоб зробити фінансування кампаній та партій більш контрольованим та прозорим, а радше ще більше послаблює і без того дуже слабкі правила. Одна з головних проблем полягає в тому, що Державне аудиторське управління досі не вважає передвиборчою діяльністю, наприклад, виступи кандидатів з агітацією під час сільських свят за підтримки місцевого бізнесу або матеріали у проурядових медіа, які фінансуються державною рекламою
Нагадаємо
Кілька тижнів тому угорський уряд пообіцяв не змінювати виборчі правила до квітня 2026 року. Однак експерти припускають, що новий закон — початок ширших змін під наступну парламентську кампанію.
В Угорщині пройшла багатотисячна акція проти закону, що обмежує діяльність громажських організацій і ЗМІ18.05.25, 22:16 • 4902 перегляди