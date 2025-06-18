Угорщина скасувала ліміт витрат на вибори

Парламент Угорщини ухвалив законодавчі зміни, які скасовують обмеження на фінансування виборчих кампаній.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telex.

У терміновому порядку, перед початком літніх канікул, парламент підтримав ініціативу партії KDNP, подану півтора тижня тому. За відповідну пропозицію проголосували 133 депутати, 46 висловилися проти, один утримався.

Це означає, що на наступних парламентських виборах партії та кандидати зможуть витрачати кошти без обмежень.

Обмеження на витрати було впроваджене у 2013 році партією "Фідес" з метою забезпечення чесності виборів. Тоді кожна партія могла витратити максимум 5 мільйонів форинтів на кожного зі 199 кандидатів. Сума щороку індексувалася, і на останніх виборах дозволений ліміт становив 5 мільйонів 910 тисяч форинтів на кандидата, що дозволяло загалом витратити 1 мільярд 176 мільйонів форинтів.

За словами депутатів KDNP Імре Вейкея, Іштвана Голліка та Лерінца Накси, які подали ініціативу, "обмеження витрат застаріло та більше не виконує мету, для якої його запроваджували у 2013 році, особливо з огляду на скандал з USAID та іноземну підтримку опозиції".

Ця пропозиція не спрямована на те, щоб зробити фінансування кампаній та партій більш контрольованим та прозорим, а радше ще більше послаблює і без того дуже слабкі правила. Одна з головних проблем полягає в тому, що Державне аудиторське управління досі не вважає передвиборчою діяльністю, наприклад, виступи кандидатів з агітацією під час сільських свят за підтримки місцевого бізнесу або матеріали у проурядових медіа, які фінансуються державною рекламою