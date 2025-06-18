Венгрия отменила лимит расходов на выборы
Киев • УНН
Парламент Венгрии отменил ограничение на финансирование избирательных кампаний, введенное в 2013 году для обеспечения честности выборов. Эксперты считают, что это начало более широких изменений перед следующей кампанией.
Парламент Венгрии принял законодательные изменения, отменяющие ограничения на финансирование избирательных кампаний.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telex.
Детали
В срочном порядке, перед началом летних каникул, парламент поддержал инициативу партии KDNP, поданную полторы недели назад. За соответствующее предложение проголосовали 133 депутата, 46 высказались против, один воздержался.
Это означает, что на следующих парламентских выборах партии и кандидаты смогут тратить средства без ограничений.
Ограничение на расходы было внедрено в 2013 году партией "Фидес" с целью обеспечения честности выборов. Тогда каждая партия могла потратить максимум 5 миллионов форинтов на каждого из 199 кандидатов. Сумма ежегодно индексировалась, и на последних выборах разрешенный лимит составлял 5 миллионов 910 тысяч форинтов на кандидата, что позволяло в общей сложности потратить 1 миллиард 176 миллионов форинтов.
По словам депутатов KDNP Имре Вейкея, Иштвана Голлика и Леринца Наксы, которые подали инициативу, "ограничение расходов устарело и больше не выполняет цель, для которой его вводили в 2013 году, особенно учитывая скандал с USAID и иностранную поддержку оппозиции".
Они просто адаптируют правила к практике и предотвращают риск нарушения закона
Дополнительно
Это предложение не направлено на то, чтобы сделать финансирование кампаний и партий более контролируемым и прозрачным, а скорее еще больше ослабляет и без того очень слабые правила. Одна из главных проблем заключается в том, что Государственное аудиторское управление до сих пор не считает предвыборной деятельностью, например, выступления кандидатов с агитацией во время сельских праздников при поддержке местного бизнеса или материалы в проправительственных медиа, которые финансируются государственной рекламой
Напомним
Несколько недель назад венгерское правительство пообещало не менять избирательные правила до апреля 2026 года. Однако эксперты предполагают, что новый закон — начало более широких изменений под следующую парламентскую кампанию.
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