Венгрия отменила лимит расходов на выборы

Парламент Венгрии принял законодательные изменения, отменяющие ограничения на финансирование избирательных кампаний.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telex.

В срочном порядке, перед началом летних каникул, парламент поддержал инициативу партии KDNP, поданную полторы недели назад. За соответствующее предложение проголосовали 133 депутата, 46 высказались против, один воздержался.

Это означает, что на следующих парламентских выборах партии и кандидаты смогут тратить средства без ограничений.

Ограничение на расходы было внедрено в 2013 году партией "Фидес" с целью обеспечения честности выборов. Тогда каждая партия могла потратить максимум 5 миллионов форинтов на каждого из 199 кандидатов. Сумма ежегодно индексировалась, и на последних выборах разрешенный лимит составлял 5 миллионов 910 тысяч форинтов на кандидата, что позволяло в общей сложности потратить 1 миллиард 176 миллионов форинтов.

По словам депутатов KDNP Имре Вейкея, Иштвана Голлика и Леринца Наксы, которые подали инициативу, "ограничение расходов устарело и больше не выполняет цель, для которой его вводили в 2013 году, особенно учитывая скандал с USAID и иностранную поддержку оппозиции".

Это предложение не направлено на то, чтобы сделать финансирование кампаний и партий более контролируемым и прозрачным, а скорее еще больше ослабляет и без того очень слабые правила. Одна из главных проблем заключается в том, что Государственное аудиторское управление до сих пор не считает предвыборной деятельностью, например, выступления кандидатов с агитацией во время сельских праздников при поддержке местного бизнеса или материалы в проправительственных медиа, которые финансируются государственной рекламой