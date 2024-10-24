Углаву звільнили з НАБУ не за зливи даних, а за реакцію - Кривонос розповів нові деталі конфлікту

Гізо Углаву звільнили з посади першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України не за фактом зливів інформації, а через його реакцію на повідомлення про можливу причетність до системних витоків даних. Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос в інтерв’ю "Дзеркало тижня", передає УНН.

"Вже зараз є абсолютно чіткий факт: першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву звільнено не за фактом зливів інформації, а за фактом його реакції на повідомлення про його можливу причетність до системних витоків інформації та подальшої поведінки. Це було не про лідерство, не про етичні стандарти НАБУ", - зазначив Кривонос.

Він зазначив, що під час службового розслідування отримав не один рапорт від співробітників НАБУ про тиск на них з боку Углави, а те, що він став на бік своїх підлеглих назвав прецедентом.

"НАБУ створило прецедент у всій правоохоронній системі. Для чого, власне, Бюро й було створено. Я, якщо можна так висловитися, - керівник-першопрохідник. І як директор у чіткій відповідності до законодавства призначив службове розслідування, потім за фактами ухвалив низку рішень і став на бік колективу. А що й у який момент я переживав, що відчував, не хочу коментувати. Важливим є результат. Ми стали сильнішими", - вказав директор.

Зараз Кривонос впевнений, що в НАБУ немає "людей Углави", а всі виконують функції і завдання бюро.

Нагадаємо

Гізо Углава працював у НАБУ першим заступником директора з моменту створення цього антикорупційного органу. Його звільнили з бюро 3 вересня 2024 року, офіційною підставою стало порушення присяги держслужбовця та правил етичної поведінки. Однак, Углава подав позов до суду з вимогою визнати наказ про його звільнення незаконним.

Варто зазначити, що за кілька місяців перед звільненням він встиг зробити низку гучних заяв, які викрили потенційні проблеми в управлінні та процесах розслідування справ антикорупційними детективами.

Углава звинувачував керівництво НАБУ, зокрема директора Семена Кривоноса, у тиску, спрямованому на те, щоб змусити його піти у відставку. А також він звернувся із заявою до Національного агентства з запобігань корупції на директора НАБУ і отримав офіційний статус викривача.

Тоді ще чинний заступник директора НАБУ неодноразово натякав на те, що рішення в бюро ухвалюються під впливом зовнішніх чинників, а не на основі закону. Серед осіб та інституцій, які на його думку, чинили цей тиск були названі активісти Центру протидії корупції (ЦПК) та голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики, яка, як зазначив Углава, працювала раніше в ЦПК.