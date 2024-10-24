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Углаву уволили из НАБУ не за сливы данных, а за реакцию - Кривонос рассказал новые детали конфликта

Углаву уволили из НАБУ не за сливы данных, а за реакцию - Кривонос рассказал новые детали конфликта

Киев  •  УНН

15:51 • 727 просмотра

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Семен Кривонос заявил, что Гизо Углаву уволили не из-за утечки информации, а из-за его реакции на обвинения. Углава подал иск в суд и получил статус обличителя в НАПК.

Гизо Углаву уволили с должности первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины не по факту сливов информации, а из-за его реакции на сообщения о возможной причастности к системным утечкам данных. Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос в интервью "Зеркало недели", передает УНН.

"Уже сейчас есть абсолютно четкий факт: первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава уволен не по факту сливов информации, а по факту его реакции на сообщение о его возможной причастности к системным утечкам информации и дальнейшего поведения. Это было не о лидерстве, не об этических стандартах НАБУ", - отметил Кривонос.

Он отметил, что во время служебного расследования получил не один рапорт от сотрудников НАБУ о давлении на них со стороны Углавы, а то, что он встал на сторону своих подчиненных назвал прецедентом.

"НАБУ создало прецедент во всей правоохранительной системе. Для чего, собственно, Бюро и было создано. Я, если можно так выразиться, - руководитель-первопроходчик. И как директор в четком соответствии с законодательством назначил служебное расследование, потом по фактам принял ряд решений и встал на сторону коллектива. А что и в какой момент я переживал, что чувствовал, не хочу комментировать. Важен результат. Мы стали сильнее", - указал директор.

Сейчас Кривонос уверен, что в НАБУ нет "людей Углавы", а все выполняют функции и задачи бюро.

Напомним

Гизо Углава работал в НАБУ первым заместителем директора с момента создания этого антикоррупционного органа. Его уволили из бюро 3 сентября 2024 года, официальным основанием стало нарушение присяги госслужащего и правил этического поведения. Однако, Углава подал иск в суд с требованием признать приказ о его увольнении незаконным.

Стоит отметить, что за несколько месяцев перед увольнением он успел сделать ряд громких заявлений, которые разоблачили потенциальные проблемы в управлении и процессах расследования дел антикоррупционными детективами.

Углава обвинял руководство НАБУ, в частности директора Семена Кривоноса, в давлении, направленном на то, чтобы заставить его уйти в отставку. А также он обратился с заявлением в Национальное агентство по предотвращению коррупции на директора НАБУ и получил официальный статус обличителя.

Тогда еще действующий заместитель директора НАБУ неоднократно намекал на то, что решения в бюро принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые по его мнению, оказывали это давление были названы активисты Центра противодействия коррупции  (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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