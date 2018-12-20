Угоду про ЗВТ з Ізраїлем підпишуть після нового року - Кубів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україна підпише угоду про вільну торгівлі з Ізраїлем у перші місяці 2019 року. Про це сьогодні сказав на підсумковій прес-конференції перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.
"Ми завершили переговори щодо угоди вільної торгівлі з Ізраїлем. Уряд схвалив текст угоди про ЗВТ з Ізраїлем. Я особисто уповноважений підписати цю угоду. Юридичне підписання угоди пройде в перші місяці 2019 року", - сказав він.
Кубів запевнив, що про підписання угоди про ЗВТ вже домовлено з Ізраїлем.
Раніше Кубів заявляв про можливість до кінця року підписати угоду про ЗВТ з Ізраїлем.
Нагадаємо, у листопаді Кабмін схвалив підписання угоди про ЗВТ з Ізраїлем.