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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
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Удар рф з РСЗВ по Харківщині забрав життя трьох людей: серед них інтернет-технік

Київ • УНН

 • 2048 перегляди

Російська армія обстріляла село Чистоводівка, вбивши трьох людей та поранивши ще трьох. Серед загиблих – працівник, який проводив інтернет.

Удар рф з РСЗВ по Харківщині забрав життя трьох людей: серед них інтернет-технік

Кількість жертв удару російських військ з РСЗВ по селу у Харківській області зросла до трьох людей, повідомили у вівторок в Офісі Генпрокурора, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 3 червня близько 10:30 російська армія обстріляла село Чистоводівка Ізюмського району. Попередньо - з реактивної системи залпового вогню з касетними боєприпасами.

"Загинула 53-річна жінка та двоє чоловіків віком 31 і 53 роки. Один із загиблих – працівник, який проводив інтернет у селі і в момент обстрілу перебував на вулиці", - повідомили у прокуратурі.

Ще троє людей отримали поранення: двоє чоловіків 38 і 33 років та 71-річна жителька.

Пошкоджено та зруйновано приватні житлові будинки.

Раніше

Повідомлялося про двох загиблих внаслідок удару рф з РСЗВ у Харківській області.

росіяни обстріляли Харківщину з РСЗВ: двоє загиблих, 3 поранених03.06.25, 13:20 • 1324 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Реактивна система залпового вогню
Генеральний прокурор України
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