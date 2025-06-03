Удар рф з РСЗВ по Харківщині забрав життя трьох людей: серед них інтернет-технік

Кількість жертв удару російських військ з РСЗВ по селу у Харківській області зросла до трьох людей, повідомили у вівторок в Офісі Генпрокурора, показавши наслідки, пише УНН.

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За даними слідства, 3 червня близько 10:30 російська армія обстріляла село Чистоводівка Ізюмського району. Попередньо - з реактивної системи залпового вогню з касетними боєприпасами.

"Загинула 53-річна жінка та двоє чоловіків віком 31 і 53 роки. Один із загиблих – працівник, який проводив інтернет у селі і в момент обстрілу перебував на вулиці", - повідомили у прокуратурі.

Ще троє людей отримали поранення: двоє чоловіків 38 і 33 років та 71-річна жителька.

Пошкоджено та зруйновано приватні житлові будинки.

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