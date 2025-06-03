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Удар рф из РСЗО по Харьковской области унес жизни трех человек: среди них интернет-техник

Киев • УНН

 • 1870 просмотра

Российская армия обстреляла село Чистоводовка, убив трех человек и ранив еще троих. Среди погибших – работник, проводивший интернет.

Удар рф из РСЗО по Харьковской области унес жизни трех человек: среди них интернет-техник

Количество жертв удара российских войск из РСЗО по селу в Харьковской области возросло до трех человек, сообщили во вторник в Офисе Генпрокурора, показав последствия, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 3 июня около 10:30 российская армия обстреляла село Чистоводовка Изюмского района. Предварительно - из реактивной системы залпового огня с кассетными боеприпасами.

"Погибла 53-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 31 и 53 лет. Один из погибших – работник, который проводил интернет в селе и в момент обстрела находился на улице", - сообщили в прокуратуре.

Еще три человека получили ранения: двое мужчин 38 и 33 лет и 71-летняя жительница.

Повреждены и разрушены частные жилые дома.

Ранее

Сообщалось о двух погибших в результате удара рф из РСЗО в Харьковской области.

россияне обстреляли Харьковскую область из РСЗО: двое погибших, 3 раненых03.06.25, 13:20 • 1274 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Многоствольная ракетная установка
Генеральный прокурор Украины
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