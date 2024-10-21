Удар рф по Запоріжжю: кількість жертв зросла до трьох
Київ • УНН
Кількість жертв ворожого обстрілу Запоріжжя зросла до трьох. У лікарні померла 44-річна жінка, за життя якої кілька годин боролися медики. Голова Запорізької ОВА назвав росію країною-терористом.
Ворожий обстріл Запоріжжя забрав життя вже трьох людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
"44-річна жінка померла в лікарні. Медики кілька годин боролися за її життя. росія - країна-терорист. Не пробачимо", - повідомив Федоров.
У Запоріжжі зросла кількість жертв ворожої атаки: 2 загиблих, 15 поранених21.10.24, 15:23 • 15378 переглядiв