Удар рф по Запорожью: количество жертв возросло до трех
Киев • УНН
Количество жертв вражеского обстрела Запорожья возросло до трех. В больнице умерла 44-летняя женщина, за жизнь которой несколько часов боролись медики. Глава Запорожской ОВА назвал россию страной-террористом.
Вражеский обстрел Запорожья унес жизни уже трех человек. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"44-летняя женщина умерла в больнице. Медики несколько часов боролись за ее жизнь. россия - страна-террорист. Не простим", - сообщил Федоров.
В Запорожье возросло количество жертв вражеской атаки: 2 погибших, 15 раненых21 октября 2024, 12:23 • 9730 просмотров