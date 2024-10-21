Удар рф по Запорожью: количество жертв возросло до трех

Вражеский обстрел Запорожья унес жизни уже трех человек. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"44-летняя женщина умерла в больнице. Медики несколько часов боролись за ее жизнь. россия - страна-террорист. Не простим", - сообщил Федоров.

В Запорожье возросло количество жертв вражеской атаки: 2 погибших, 15 раненых