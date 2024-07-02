Удар рф по складах на Одещині 24 червня: екологи підрахували завдану довкіллю шкоду
Київ • УНН
Понад 240 000 тонн забруднюючих речовин було викинуто в повітря та завдано шкоди навколишньому середовищу на суму понад 720 000 гривень внаслідок нападу росії на склади в Одеській області 24 червня.
Понад 240 тисяч тонн забруднюючих речовин потрапило у повітря внаслідок атаки армії рф по складах на Одещині. Орієнтовний розмір збитків - понад 720 тисяч гривень. Про це у вівторок розповіли в Міндовкіллі, передає УНН.
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Наприкінці червня, внаслідок ворожої атаки, сталася масштабна пожежа на одному зі складів у Одеській області. Площа загоряння становила понад 3 тисячі кв.метрів.
Екоінспектори виїжджали на місце, щоб зафіксувати шкоду, завдану довкіллю через злочинні дії ворога.
На основі вихідних даних було встановлено, що в результаті пожежі відбувся викид понад 240 тисяч тонн забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Орієнтовний розмір збитків - понад 720 тисяч гривень
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