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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61093 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Удар рф по складах на Одещині 24 червня: екологи підрахували завдану довкіллю шкоду

Київ • УНН

 • 23683 перегляди

Понад 240 000 тонн забруднюючих речовин було викинуто в повітря та завдано шкоди навколишньому середовищу на суму понад 720 000 гривень внаслідок нападу росії на склади в Одеській області 24 червня.

Удар рф по складах на Одещині 24 червня: екологи підрахували завдану довкіллю шкоду

Понад 240 тисяч тонн забруднюючих речовин потрапило у повітря внаслідок атаки армії рф по складах на Одещині. Орієнтовний розмір збитків - понад 720 тисяч гривень. Про це у вівторок розповіли в Міндовкіллі, передає УНН.

Деталі

Наприкінці червня, внаслідок ворожої атаки, сталася масштабна пожежа на одному зі складів у Одеській області. Площа загоряння становила понад 3 тисячі кв.метрів.

Екоінспектори виїжджали на місце, щоб зафіксувати шкоду, завдану довкіллю через злочинні дії ворога.

На основі вихідних даних було встановлено, що  в  результаті  пожежі відбувся викид понад 240 тисяч тонн забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Орієнтовний розмір збитків - понад 720 тисяч гривень

- йдеться у повідомленні відомства.

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