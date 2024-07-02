Более 240 тысяч тонн загрязняющих веществ попало в воздух в результате атаки армии РФ по складам в Одесской области. Ориентировочный размер ущерба - более 720 тысяч гривен. Об этом во вторник рассказали в Минприроды, передает УНН.

Детали

В конце июня, в результате вражеской атаки, произошел масштабный пожар на одном из складов в Одесской области. Площадь возгорания составляла более 3 тысяч кв.метров.

Экоинспекторы выезжали на место, чтобы зафиксировать ущерб, нанесенный окружающей среде из-за преступных действий врага.

На основе исходных данных было установлено, что в результате пожара произошел выброс более 240 тысяч тонн загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Ориентировочный размер ущерба - более 720 тысяч гривен - говорится в сообщении ведомства.

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