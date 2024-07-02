Киев • УНН
Более 240 000 тонн загрязняющих веществ было выброшено в воздух и нанесен ущерб окружающей среде на сумму более 720 000 гривен в результате нападения россии на склады в Одесской области 24 июня.
Более 240 тысяч тонн загрязняющих веществ попало в воздух в результате атаки армии РФ по складам в Одесской области. Ориентировочный размер ущерба - более 720 тысяч гривен. Об этом во вторник рассказали в Минприроды, передает УНН.
Детали
В конце июня, в результате вражеской атаки, произошел масштабный пожар на одном из складов в Одесской области. Площадь возгорания составляла более 3 тысяч кв.метров.
Экоинспекторы выезжали на место, чтобы зафиксировать ущерб, нанесенный окружающей среде из-за преступных действий врага.
На основе исходных данных было установлено, что в результате пожара произошел выброс более 240 тысяч тонн загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Ориентировочный размер ущерба - более 720 тысяч гривен
Глава Минсреды об ущербе от подрыва Каховской ГЭС: за два дня Украина потеряла 14 кубических километров воды6 июня 2024, 09:38 • 22320 просмотров