Удар рф по Краматорську: під завалами знайшли тіло загиблого
Київ • УНН
Після російського удару по готелю в Краматорську, де перебували журналісти, під завалами знайдено тіло загиблого. Кількість поранених зросла до 4, серед них українські та іноземні журналісти.
Після удару рф по Краматорську під завалами знайшли тіло загиблого. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, передає УНН.
"Рятувальники знайшли під завалами тіло загиблого…", - повідомив Гончаренко.
Нагадаємо
Російські війська атакували готель у Краматорську, де перебували журналісти.
МЗС України засудило російський удар по Краматорську, де поранено іноземних журналістів. Речник МЗС назвав цільові атаки на ЗМІ системною військовою тактикою росії, яка має бути покарана.
Удар по Краматорську: кількість поранених зросла до 425.08.24, 15:04 • 33637 переглядiв