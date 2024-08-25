Цільові удари по ЗМІ стали системною військовою тактикою рф: МЗС про удар по Краматорську
Київ • УНН
МЗС України засудило російський удар по Краматорську, де поранено іноземних журналістів. Речник МЗС назвав цільові атаки на ЗМІ системною військовою тактикою росії, яка має бути покарана.
В МЗС відреагували на російський удар по Краматорську, де було поранено двох іноземних журналістів, назвавши його навмисним та огидним. Про це зазначив речник МЗС Георгій Тихий та наголосив, що цільові удари по ЗМІ стали системною військовою тактикою росії, передає УНН.
Ще один огидний та навмисний російський удар по житлових районах Краматорська вчора ввечері, який поранив журналістів іноземних ЗМІ у готелі. Цільові удари по ЗМІ стали системною військовою тактикою росії. Ці варварські військові злочини мають бути засуджені, притягнуті до відповідальності та покарані
Доповнення
Повідомлялося, що війська рф вдарили, ймовірно, ракетою "Іскандер-М", по Краматорську. Внаслідок обстрілу зазнали поранень двоє іноземних журналістів. Ще один їх колега, ймовірно, знаходиться під завалами.