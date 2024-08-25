Целевые удары по СМИ стали системной военной тактикой рф: МИД об ударе по Краматорску

В МИД отреагировали на российский удар по Краматорску, где были ранены два иностранных журналиста, назвав его преднамеренным и отвратительным. Об этом заявил представитель МИД Георгий Тихий и подчеркнул, что целевые удары по СМИ стали системной военной тактикой россии, передает УНН.

Еще один отвратительный и преднамеренный российский удар по жилым районам Краматорска вчера вечером, который ранил журналистов иностранных СМИ в отеле. Целевые удары по СМИ стали системной военной тактикой россии. Эти варварские военные преступления должны быть осуждены, привлечены к ответственности и наказаны - написал Тихий в Х.

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Сообщалось, что войска рф ударили, вероятно, ракетой "Искандер-М", по Краматорску. В результате обстрела получили ранения двое иностранных журналистов. Еще один их коллега, вероятно, находится под завалами.