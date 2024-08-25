Удар по Краматорську: кількість поранених зросла до 4
Київ • УНН
Внаслідок нічної ракетної атаки на готель у Краматорську постраждали 4 журналісти Reuters з різних країн. Під завалами може перебувати ще один журналіст з Великої Британії, пошуково-рятувальна операція триває.
У Краматорську кількість постраждалих внаслідок нічної ракетної атаки журналістів зросла до чотирьох, під завалами може перебувати людина. Усі постраждалі – журналісти Reuters. Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Усі постраждалі - журналісти агенції Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Також, імовірно, під завалами досі перебуває журналіст з Великої Британії,
Філашкін зазначив, що пошуково-рятувальна операція на місці події триває.
Нагадаємо
Російські війська атакували готель у Краматорську, де перебували журналісти.
МЗС України засудило російський удар по Краматорську, де поранено іноземних журналістів. Речник МЗС назвав цільові атаки на ЗМІ системною військовою тактикою росії, яка має бути покарана.