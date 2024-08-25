Удар по Краматорску: количество раненых возросло до 4
Киев • УНН
В результате ночной ракетной атаки на отель в Краматорске пострадали 4 журналиста Reuters из разных стран. Под завалами может находиться еще один журналист из Великобритании, поисково-спасательная операция продолжается.
В Краматорске количество пострадавших в результате ночной ракетной атаки журналистов возросло до четырех, под завалами может находиться человек. Все пострадавшие - журналисты Reuters. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН.
Все пострадавшие - журналисты агентства Reuters, граждане Украины, США, Латвии и Германии. Также, предположительно, под завалами до сих пор находится журналист из Великобритании,
Филашкин отметил, что поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.
Напомним
Российские войска атаковали отель в Краматорске, где находились журналисты.
МИД Украины осудил российский удар по Краматорску, где ранены иностранные журналисты. Представитель МИД назвал целевые атаки на СМИ системной военной тактикой России, которая должна быть наказана.