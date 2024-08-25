Удар рф по Краматорску: под завалами нашли тело погибшего
Киев • УНН
После российского удара по гостинице в Краматорске, где находились журналисты, под завалами найдено тело погибшего. Количество раненых возросло до 4, среди них украинские и иностранные журналисты.
После удара рф по Краматорску под завалами нашли тело погибшего. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, передает УНН.
"Спасатели нашли под завалами тело погибшего...", - сообщил Гончаренко.
Напомним
Российские войска атаковали отель в Краматорске, где находились журналисты.
МИД Украины осудил российский удар по Краматорску, где ранены иностранные журналисты. Представитель МИД назвал целевые атаки на СМИ системной военной тактикой России, которая должна быть наказана.
Удар по Краматорську: кількість поранених зросла до 425 августа 2024, 12:04 • 27383 просмотра