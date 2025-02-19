Удар рф по Костянтинівці: відомо про двох загиблих

Сьогодні вночі російська авіація завдала удару керованими авіабомбами по Костянтинівці на Донеччині. У результаті вибухів загинули дві людини, ще двоє отримали поранення. Про це пише Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Вибухи спричинили значні руйнування приватного житлового сектору. Надзвичайники виявили під завалами тіла 2 загиблих та ліквідували осередки пожежі - йдеться у повідомленні.

Крім того, ще двоє людей поранені.

Усього розібрано 13 тонн будівельних конструкцій.

Аварійно-рятувальні роботи ускладнювались через повторні обстріли, що змусило тимчасово припинити деякі операції.

Додамо

У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що російські війська завдали 6 авіаударів по житловій забудові Костянтинівки у Донецькій області, використавши ФАБ-250, поранено 6 мирних жителів, пошкоджено 38 будинків.

Нагадаємо

16 лютого російські війська завдали удару по місту Білицьке на Донеччині. Унаслідок обстрілу загинули двоє мирних жителів.