Удар рф по Костянтинівці: відомо про двох загиблих
Київ • УНН
Внаслідок нічного авіаудару керованими бомбами по Костянтинівці загинули 2 людини, ще 2 поранені. Рятувальники розібрали 13 тонн завалів, роботи ускладнювались через повторні обстріли.
Сьогодні вночі російська авіація завдала удару керованими авіабомбами по Костянтинівці на Донеччині. У результаті вибухів загинули дві людини, ще двоє отримали поранення. Про це пише Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Вибухи спричинили значні руйнування приватного житлового сектору. Надзвичайники виявили під завалами тіла 2 загиблих та ліквідували осередки пожежі
Крім того, ще двоє людей поранені.
Усього розібрано 13 тонн будівельних конструкцій.
Аварійно-рятувальні роботи ускладнювались через повторні обстріли, що змусило тимчасово припинити деякі операції.
Додамо
У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що російські війська завдали 6 авіаударів по житловій забудові Костянтинівки у Донецькій області, використавши ФАБ-250, поранено 6 мирних жителів, пошкоджено 38 будинків.
Нагадаємо
16 лютого російські війська завдали удару по місту Білицьке на Донеччині. Унаслідок обстрілу загинули двоє мирних жителів.