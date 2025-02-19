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Удар рф по Константиновке: известно о двух погибших

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В результате ночного авиаудара управляемыми бомбами по Константиновке погибли 2 человека, еще 2 ранены. Спасатели разобрали 13 тонн завалов, работы осложнялись из-за повторных обстрелов.

Сегодня ночью российская авиация нанесла удар управляемыми авиабомбами по Константиновке в Донецкой области. В результате взрывов погибли два человека, еще двое получили ранения. Об этом пишет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН

Взрывы вызвали значительные разрушения частного жилого сектора. Чрезвычайники обнаружили под завалами тела 2 погибших и ликвидировали очаги пожара 

- говорится в сообщении.

Кроме того, еще два человека ранены.

Всего разобрано 13 тонн строительных конструкций.

Аварийно-спасательные работы осложнялись из-за повторных обстрелов, что заставило временно прекратить некоторые операции.

Добавим

В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что российские войска нанесли 6 авиаударов по жилой застройке Константиновки в Донецкой области, использовав ФАБ-250, ранены 6 мирных жителей, повреждены 38 домов.

Напомним

16 февраля российские войска нанесли удар по городу Белицкое в Донецкой области. В результате обстрела погибли двое мирных жителей. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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