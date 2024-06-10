Удар рф по Харкову: в ОВА показали наслідки та запевнили - людей під завалами більше немає
Київ • УНН
У результаті російського удару по Харкову постраждали 8 мирних жителів, одна людина була врятована з-під завалів. Крім того, в ОВА показали наслідки ворожої атаки.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав наслідки удару рф по Харкову, а також повідомив, що людей під завалами більше немає, передає УНН.
"Харків. Черговий акт російського терору серед білого дня. Вісім постраждалих цивільних. Дякуємо рятувальникам, які більше години деблокували чоловіка з-під завалів будинку. За нашими даними, людей під завалами більше немає", - повідомив Синєгубов.
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Як повідомив Терехов, по Харкову було три удари КАБами. Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих у результаті ворожих ударів по Харкову зросла до 6. Крім того, під завалами одного з приватних будинків можуть бути люди.