Удар рф по Харькову: в ОВА показали последствия и заверили - людей под завалами больше нет

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал последствия удара рф по Харькову, а также сообщил, что людей под завалами больше нет, передает УНН.

"Харьков. Очередной акт русского террора средь бела дня. Восемь пострадавших гражданских. Спасибо спасателям, которые больше часа деблокировали мужчину из-под завалов дома. По нашим данным, людей под завалами больше нет", - сообщил Синегубов.

Напомним

Как сообщил Терехов, по Харькову было три удара КАБами. Одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, там произошел пожар и есть информация по меньшей мере о двух раненых.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в результате вражеских ударов по Харькову возросло до 6. Кроме того, под завалами одного из частных домов могут быть люди.