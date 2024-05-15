Удар рф по Харкову: пошкоджено 5-поверхову будівлю, кількість травмованих зросла до двох
Київ • УНН
Двоє чоловіків у віці 40 і 20 років отримали поранення і були госпіталізовані після того, як 5-поверховий будинок у Харкові був пошкоджений в результаті ворожого обстрілу.
У результаті ворожого обстрілу в Харкові пошкоджено 5-поверхову будівлю, кількість травмованих зросла до двох. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"Внаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю. Травмовано двоє цивільних чоловіків 40 та 20 років - госпіталізовані. Інформація оновлюється", - повідомив Синєгубов.
Нагадаємо
Раніше Синєгубов повідомив, що армія рф знову обстріляла Харків. Є приліт по центральній частині міста, одна людина постраждала.