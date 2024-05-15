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Удар рф по Харкову: пошкоджено 5-поверхову будівлю, кількість травмованих зросла до двох

Київ • УНН

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Двоє чоловіків у віці 40 і 20 років отримали поранення і були госпіталізовані після того, як 5-поверховий будинок у Харкові був пошкоджений в результаті ворожого обстрілу.

У результаті ворожого обстрілу в Харкові пошкоджено 5-поверхову будівлю, кількість травмованих зросла до двох. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

"Внаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю. Травмовано двоє цивільних чоловіків 40 та 20 років - госпіталізовані. Інформація оновлюється", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо

Раніше Синєгубов повідомив, що армія рф знову обстріляла Харків. Є приліт по центральній частині міста, одна людина постраждала.

Антоніна Туманова

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