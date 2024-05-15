Удар рф по Харькову: повреждено 5-этажное здание, количество травмированных возросло до двух

В результате вражеского обстрела в Харькове повреждено 5-этажное здание, количество травмированных возросло до двух. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

"В результате обстрела Шевченковского района Харькова повреждено 5-этажное здание. Травмированы двое гражданских мужчин 40 и 20 лет - госпитализированы. Информация обновляется", - сообщил Синегубов.

Напомним

Ранее Синегубов сообщил, что армия рф снова обстреляла Харьков. Есть прилет по центральной части города, один человек пострадал.