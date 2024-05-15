Удар рф по Харькову: повреждено 5-этажное здание, количество травмированных возросло до двух
Киев • УНН
Двое мужчин в возрасте 40 и 20 лет получили ранения и были госпитализированы после того, как 5-этажный дом в Харькове был поврежден в результате вражеского обстрела.
В результате вражеского обстрела в Харькове повреждено 5-этажное здание, количество травмированных возросло до двух. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
"В результате обстрела Шевченковского района Харькова повреждено 5-этажное здание. Травмированы двое гражданских мужчин 40 и 20 лет - госпитализированы. Информация обновляется", - сообщил Синегубов.
Напомним
Ранее Синегубов сообщил, что армия рф снова обстреляла Харьков. Есть прилет по центральной части города, один человек пострадал.
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