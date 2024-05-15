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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар рф по Харькову: повреждено 5-этажное здание, количество травмированных возросло до двух

Удар рф по Харькову: повреждено 5-этажное здание, количество травмированных возросло до двух

Киев  •  УНН

15 мая 2024, 17:50  •  8932 просмотра

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Двое мужчин в возрасте 40 и 20 лет получили ранения и были госпитализированы после того, как 5-этажный дом в Харькове был поврежден в результате вражеского обстрела.

В результате вражеского обстрела в Харькове повреждено 5-этажное здание, количество травмированных возросло до двух. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

"В результате обстрела Шевченковского района Харькова повреждено 5-этажное здание. Травмированы двое гражданских мужчин 40 и 20 лет - госпитализированы. Информация обновляется", - сообщил Синегубов.

Напомним

Ранее Синегубов сообщил, что армия рф снова обстреляла Харьков. Есть прилет по центральной части города, один человек пострадал.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
kharkivХарьков
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