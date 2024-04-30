Удар рф по Харкову: мер уточнив інформацію про постраждалих

За уточненими даними внаслідок сьогоднішньої атаки рф на Харків одна людина загинула, ще семеро травмувались, повідомив у вівторок мер Ігор Терехов, пише УНН.

Уточнена інформація по постраждалим. Загиблий один, семеро поранених. - написав Терехов у Telegram.

Раніше повідомлялось про двох загиблих та шість поранених через атаку рф на Харків.

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