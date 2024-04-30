Удар рф по Харкову: мер уточнив інформацію про постраждалих
Київ • УНН
За оновленою інформацією від Харкова Ігоря Терехова, одна людина загинула і семеро отримали поранення в результаті атаки росіян на місто
За уточненими даними внаслідок сьогоднішньої атаки рф на Харків одна людина загинула, ще семеро травмувались, повідомив у вівторок мер Ігор Терехов, пише УНН.
Уточнена інформація по постраждалим. Загиблий один, семеро поранених.
Раніше повідомлялось про двох загиблих та шість поранених через атаку рф на Харків.
росіяни вдарили по двох районах Харкова: зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі, удари біля паркової зони30.04.24, 10:25 • 20364 перегляди