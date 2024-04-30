Удар рф по Харькову: мэр уточнил информацию о пострадавших

В Киеве грузовик врезался в столб и перевернулся: появилось видео

Водитель грузовика DAF не справился с управлением, врезался в электроопору и перевернулся на тротуар в Соломенском районе из-за того, что не выбрал безопасную скорость, а также был обнаружен за рулем без действительного страхового полиса.