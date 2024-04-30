Удар рф по Харькову: мэр уточнил информацию о пострадавших

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  74641 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  131558 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  141869 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  201090 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  167883 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  186840 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161048 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142987 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126983 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  99220 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  304686 просмотра

Удар рф по Харькову: мэр уточнил информацию о пострадавших

По обновленной информации от Харькова Игоря Терехова, один человек погиб и семеро получили ранения в результате атаки россиян на город.

Война •   •  11311 просмотра
Удар рф по Харькову: мэр уточнил информацию о пострадавших

У россии нет сил для повторного наступления на границе с Украиной - Демченко

России не хватает сил для нового наступления на украинско-белорусской границе, но Украина сохраняет бдительность, увеличивая количество пограничников и отслеживая ситуацию, сообщил представитель Государственной пограничной службы.

Война •   •  13906 просмотра
У россии нет сил для повторного наступления на границе с Украиной - Демченко

В Киеве грузовик врезался в столб и перевернулся: появилось видео

Водитель грузовика DAF не справился с управлением, врезался в электроопору и перевернулся на тротуар в Соломенском районе из-за того, что не выбрал безопасную скорость, а также был обнаружен за рулем без действительного страхового полиса.

Киев •   •  13754 просмотра
В Киеве грузовик врезался в столб и перевернулся: появилось видео

В Украине обесточены более 470 населенных пунктов, в Укрэнерго призывают уменьшить потребление электричества вечером

Более 470 населенных пунктов в Украине остаются без электроэнергии из-за боевых действий и технических проблем. Украинцев призывают уменьшить потребление в вечерние пиковые часы.

Общество •   •  14859 просмотра
В Украине обесточены более 470 населенных пунктов, в Укрэнерго призывают уменьшить потребление электричества вечером

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины работает над решением вопроса задержания водителей грузовиков прямо на рейсах работниками отделов РТЦК в Закарпатской области.

Общество •   •  74641 просмотра
Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Демченко: увеличение численности штата пограничников - это условия сегодняшнего дня

Украина увеличивает количество пограничников и создает дополнительные подразделения для усиления безопасности границы, особенно на деоккупированных территориях и вдоль границы с россией и беларусью.

Общество •   •  13616 просмотра
Демченко: увеличение численности штата пограничников - это условия сегодняшнего дня

Шпионила за понтонными переправами ВСУ через реки Донетчины: задержана агентка рф

В Славянске задержали 25-летнюю агентку российской военной разведки за шпионаж на понтонных переправах через реки, которые используются Вооруженными силами Украины для транспортировки тяжелого вооружения в Донецкой области.

Война •   •  12723 просмотра
Шпионила за понтонными переправами ВСУ через реки Донетчины: задержана агентка рф

Вражеская атака на Харьков унесла жизни уже двух человек, известно о 6 раненых

Два человека погибли и шестеро получили ранения в результате ударов рф по Харькову, Украина.

Война •   •  18288 просмотра
Вражеская атака на Харьков унесла жизни уже двух человек, известно о 6 раненых

Атака рф на Харьков: известно об одном погибшем и 2 раненых

По предварительной информации мэра Харькова Игоря Терехова, один человек погиб и двое получили ранения в результате атаки россиян на Холодногорский район Харькова.

Война •   •  18096 просмотра
Атака рф на Харьков: известно об одном погибшем и 2 раненых

Задержан главарь банды наркодилеров, в состав которой входили работники правоохранительных органов

В Украину экстрадирован и арестован лидер наркогруппировки, в состав которой входили сотрудники правоохранительных органов, занимавшейся незаконным производством и контрабандой наркотиков из Украины в страны ЕС и россию.

Криминал и ЧП •   •  16064 просмотра
Задержан главарь банды наркодилеров, в состав которой входили работники правоохранительных органов