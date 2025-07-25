Удар рф по Чернівцях 12 липня забрав життя 4 людей: у лікарні померла волонтерка
Київ • УНН
44-річна Ілона Капельницька, важкопоранена під час російського удару 12 липня по житловому будинку в Чернівцях, померла в лікарні. Вона була доброволицею на фронті з 2015 року та активно займалася волонтерством.
Удар російських військ по Чернівцях 12 липня забрав життя 4 людей - у лікарні померла волонтерка, повідомив голова Чернівецької ОВА Русла Запаранюк у Telegram у п'ятницю, пише УНН.
росія вбила 4-х людей у Чернівцях. На превеликий жаль, сьогодні в лікарні померла важкопоранена чернівчанка - 44-річна Ілона Капельницька, яка перебувала в комі з дня ворожого удару 12 липня по багатоквартирному житловому будинку
"Ілона у 2015 році пішла доброволицею на фронт захищати Україну, не маючи військового досвіду. Після демобілізації активно займалася волонтерською роботою й до останнього дня підтримувала Збройні сили України. Мої глибокі співчуття рідним та близьким загиблої. Вічна і світла памʼять…" - вказав голова ОВА.
В Чернівцях зросла кількість загиблих після ракетного удару росіян 12 липня 16.07.25, 18:26 • 13272 перегляди