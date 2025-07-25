Удар РФ по Черновцам 12 июля унес жизни 4 человек: в больнице умерла волонтерка

Удар российских войск по Черновцам 12 июля унес жизни 4 человек - в больнице умерла волонтер, сообщил глава Черновицкой ОВА Русла Запаранюк в Telegram в пятницу, пишет УНН.

Россия убила 4-х человек в Черновцах. К большому сожалению, сегодня в больнице умерла тяжелораненая черновчанка - 44-летняя Илона Капельницкая, которая находилась в коме со дня вражеского удара 12 июля по многоквартирному жилому дому - написал Запаранюк.

"Илона в 2015 году пошла добровольцем на фронт защищать Украину, не имея военного опыта. После демобилизации активно занималась волонтерской работой и до последнего дня поддерживала Вооруженные силы Украины. Мои глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Вечная и светлая память…" - указал глава ОВА.

В Черновцах возросло число погибших после ракетного удара россиян 12 июля