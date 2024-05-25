Удар по центру зв'язку армії рф під Алуштою: з'явилися супутникові знімки наслідків
Київ • УНН
Супутникові знімки підтверджують удар по російському військовому об'єкту зв'язку в тимчасово окупованому Криму.
Наслідки удару по центру зв'язку армії рф під Алуштою в тимчасово окупованому Криму показали на супутникових знімках. Кадри оприлюднила російська служба Радіо Свобода, пише УНН.
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Супутникові знімки низької роздільної здатності (3 метри/піксель), пише видання, підтверджують, що удар у ніч на 24 травня "прийшовся на військовий об'єкт прикордонної служби фсб під Алуштою в районі селища Семидвір'я".
"На фотографіях із космосу, зроблених після удару, видно місця передбачуваного попадання ракет", - зазначає видання.
На окупованому півострові, як зазначено, "на відміну від багатьох інших подібних випадків", визнали, що кілька ракет вразили цілі на землі.
У тимчасово окупованій Алушті був підірваний важливий російський вузол зв'язку24.05.2024, 07:24 • 115044 перегляди