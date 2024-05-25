Удар по центру связи армии рф под Алуштой: появились спутниковые снимки последствий

Последствия удара по центру связи армии рф под Алуштой во временно оккупированном Крыму показали на спутниковых снимках. Кадры онародовала российская служба Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

Спутниковые снимки низкого разрешения (3 метра/пиксель), пишет издание, подтверждают, что удар в ночь на 24 мая "пришелся по военному объекту пограничной службы фсб под Алуштой в районе поселка Семидворье".

"На фотографиях из космоса, сделанных после удара, видны места предполагаемого попадания ракет", - отмечает издание.

На оккупированном полуострове, как указано, "в отличие от многих других подобных случаев", признали, что несколько ракет поразили цели на земле.

Во временно оккупированной Алуште был взорван важный российский узел связи