Удар по Харкову: пошкоджено 15 будинків, є загиблі та поранені
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Харкову загинуло двоє людей, троє поранені. Пошкоджено 15 багатоквартирних будинків у Салтівському районі, розпочато роботи з відновлення.
Внаслідок російського удару по Харкову вже відомо про двох загиблих та трьох поранених. Також внаслідок удару пошкоджено півтора десятка будинків. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
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На дану хвилину 2 загиблих та троє поранених харківʼян. Постраждали 15 багатоквартирних житлових будинків у Салтівському районі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери
За його словами, вже сьогодні ввечері почнуться роботи щодо закриття вибитих вікон. Також завтра зранку на місці розпочне працювати ЦНАП, де люди зможуть отримати допомогу в оформленні документів на Є-Відновлення.
Нагадаємо
Вдень, 8 жовтня, російські війська завдали удару керованою авіабомбою по багатоповерхівці в Київському району Харкова.