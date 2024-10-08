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Удар по Харькову: повреждены 15 домов, есть погибшие и раненые

Удар по Харькову: повреждены 15 домов, есть погибшие и раненые

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 15:46  •  3164 просмотра

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В результате российского удара по Харькову погибли два человека, трое ранены. Повреждены 15 многоквартирных домов в Салтовском районе, начаты работы по восстановлению.

В результате российского удара по Харькову уже известно о двух погибших и трех раненых. Также в результате удара повреждены полтора десятка домов. Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

На данную минуту 2 погибших и трое раненых харьковчан. Пострадали 15 многоквартирных жилых домов в Салтовском районе. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры

- рассказал Терехов. 

По его словам, уже сегодня вечером начнутся работы по закрытию выбитых окон. Также завтра утром на месте начнет работать ЦНАП, где люди смогут получить помощь в оформлении документов на Е-Відновлення.

Напомним,

Днем, 8 октября,  российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по многоэтажке в Киевском районе Харькова. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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