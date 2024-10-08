Удар по Харькову: повреждены 15 домов, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
В результате российского удара по Харькову погибли два человека, трое ранены. Повреждены 15 многоквартирных домов в Салтовском районе, начаты работы по восстановлению.
В результате российского удара по Харькову уже известно о двух погибших и трех раненых. Также в результате удара повреждены полтора десятка домов. Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
На данную минуту 2 погибших и трое раненых харьковчан. Пострадали 15 многоквартирных жилых домов в Салтовском районе. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры
По его словам, уже сегодня вечером начнутся работы по закрытию выбитых окон. Также завтра утром на месте начнет работать ЦНАП, где люди смогут получить помощь в оформлении документов на Е-Відновлення.
Напомним,
Днем, 8 октября, российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по многоэтажке в Киевском районе Харькова.