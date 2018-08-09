Убивство ветерана АТО у Бердянську є замовним – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Убивство активіста, колишнього бійця АТО Віталія "Сармата" Олешка є замовним. Про це повідомив перший заступник Голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін під час оперативної наради у Бердянську, передає УНН з посиланням на прес-службу НПУ.
"У нас є всі підстави вважати, що це замовне вбивство. Сліди ведуть за межі Бердянська та Запорізької області. Наразі ми встановлюємо всіх його учасників: від виконавців та посібників до замовників. Є певні напрацювання. Впевнений, що найближчим часом будуть затримані усі причетні до скоєння вбивства", - зазначив Аброськін.
За його словами, нині слідство розглядає три основних версії вбивства.
"Перша версія - злочин вчинено особами, які входять до злочинних організацій. Також ми розглядаємо версії вчинення цього злочину через активну громадську або підприємницьку діяльність вбитого", - зазначив він.
Так, під час розслідування вбивства було прийнято рішення про зміну підсудності. Відучора розслідуванням кримінального провадження займаються слідчі слідчого управління поліції Запорізької області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Нагадаємо, вбивство колишнього бійця АТО Віталія "Сармата" Олешка сталося 31 липня в Бердянську на очах у його дружини та друга. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних відповідно до ст. 208 КПК України в результаті спецоперації "Сирена" у день вбивства на посту поліції у Василівці Запорізької області. Згодом суд взяв під варту чотирьох обвинувачених у злочині.