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Убийство ветерана АТО в Бердянске является заказным – полиция

Киев • УНН

 • 9411 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Убийство активиста, бывшего бойца АТО Виталия "Сармата" Олешко является заказным. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин во время оперативного совещания в Бердянске, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НПУ.

Убийство ветерана АТО в Бердянске является заказным – полиция

"У нас есть все основания считать, что это заказное убийство. Следы ведут за пределы Бердянска и Запорожской области. Сейчас мы устанавливаем всех участников от исполнителей и пособников к заказчикам. Есть определенные наработки. Уверен, что в ближайшее время будут задержаны все причастные к совершения убийства", - отметил Аброськин.

По его словам, сейчас следствие рассматривает три основных версии убийства.

"Первая версия - преступление совершено лицами, которые входят в преступные организации. Также мы рассматриваем версии совершения этого преступления из-за активной общественной или предпринимательской деятельности убитого", - отметил он.

Так, в ходе расследования убийства было принято решение об изменении подсудности. Со вчерашнего дня расследованием уголовного производства занимаются следователи следственного управления полиции Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, убийство бывшего бойца АТО Виталия "Сармата" Олешко произошло 31 июля в Бердянске на глазах у его жены и друга. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в соответствии со ст. 208 УПК Украины в результате спецоперации "Сирена" в день убийства на посту полиции в Васильевке Запорожской области. Впоследствии суд взял под стражу четырех обвиняемых в преступлении.

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