Убивство 5-річного Кирила: призначили розгляд апеляції другого підозрюваного
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Київський апеляційний суд розгляне 1 липня апеляційну скаргу захисту поліцейського Івана Приходька, який підозрюється у вбивстві 5-річного хлопчика, на рішення Голосіївського районного суду Києва про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Про це журналісту УНН повідомив адвокат поліцейського Івана Приходька, Віктор Чевгуз.
"Засідання призначене на понеділок, 1 липня о 17:00", - сказав Чевгуз.
Нагадаємо, сторона захисту працівників патрульної поліції, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика, подала апеляцію на рішення Голосіївського районного суду Києва про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, Київський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу захисту на запобіжний захід працівника патрульної поліції Володимира Петровця, якого підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.
Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови внаслідок випадкового пострілу. Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.
З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик.
Поліцейським, які застрелили дитину, загрожує довічне позбавлення волі.