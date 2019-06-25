Убийство 5-летнего Кирилла: назначили рассмотрение апелляции второго подозреваемого

"Заседание назначено на понедельник, 1 июля на 17:00", - сказал Чевгуз.

Напомним, сторона защиты работников патрульной полиции, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика, подала апелляцию на решение Голосеевского районного суда Киева об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.



Как сообщал УНН, Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты на меру пресечения работника патрульной полиции Владимира Петровца, которого подозревают в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.



Напомним, в Киевской области ребенок получил ранение головы в результате случайного выстрела. Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские .

Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял малолетний мальчик.

Полицейским, которые застрелили ребенка, грозит пожизненное лишение свободы.