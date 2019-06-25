Убийство 5-летнего Кирилла: назначили рассмотрение апелляции второго подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Киевский апелляционный суд рассмотрит 1 июля апелляционную жалобу защиты полицейского Ивана Приходько, который подозревается в убийстве 5-летнего мальчика, на решение Голосеевского районного суда Киева об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат полицейского Ивана Приходько, Виктор Чевгуз.
"Заседание назначено на понедельник, 1 июля на 17:00", - сказал Чевгуз.
Напомним, сторона защиты работников патрульной полиции, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика, подала апелляцию на решение Голосеевского районного суда Киева об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНН, Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты на меру пресечения работника патрульной полиции Владимира Петровца, которого подозревают в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.
Напомним, в Киевской области ребенок получил ранение головы в результате случайного выстрела. Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские .
Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял малолетний мальчик.
Полицейским, которые застрелили ребенка, грозит пожизненное лишение свободы.