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У ЗСУ за добу виявили близько 150 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

 • 8285 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Збройних силах України за добу зафіксовано 148 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.

У ЗСУ за добу виявили близько 150 нових випадків COVID-19

"Станом на 10:00 31 грудня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1937 осіб. Всього за час пандемії одужало – 12026 осіб, летальних випадків – 38", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції перебуває 362 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби – 36 осіб.

"За минулу добу зареєстровано 148 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - додається у повідомленні.

Так, з них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 10 осіб, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) перебуває 138 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 31 грудня зафіксовано вже 1,055 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - майже 10 тисяч. Також стало відомо, що у МВС за добу зафіксовано близько 300 нових випадків хвороби.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією.

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