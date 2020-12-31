В ВСУ за сутки обнаружили около 150 новых случаев COVID-19

"По состоянию на 10:00 31 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1937 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 12026 человек, летальных исходов - 38", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции находится 362 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 36 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 148 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - добавляется в сообщении.

Так, из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 10 человек, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) находится 138 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, в Украине на 8 часов 31 декабря зафиксировано уже 1,055 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - почти 10 тысяч. Также стало известно, что в МВД за сутки зафиксировано около 300 новых случаев болезни.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией.