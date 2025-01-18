У Запоріжжі зросла кількість постраждалих до 8 осіб від ворожого обстрілу
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу у Запоріжжі постраждало 8 людей, одна жінка у тяжкому стані. Окупанти завдали 241 удар по дев'яти населених пунктах області.
Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 8 людей. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Також голова заявив, що одна жінка знаходиться в тяжкому стані.
Нагадаємо
У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено інфраструктурний об'єкт. На місці працюють екстрені служби. Крім того, за добу окупанти завдали 241 удар по дев'яти населених пунктах області, використовуючи ракети, безпілотники та артилерію.
Шість постраждалих у Запоріжжі: окупанти завдали 241 удар по області18.01.25, 07:36 • 33082 перегляди