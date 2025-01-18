У Запоріжжі зросла кількість постраждалих до 8 осіб від ворожого обстрілу

Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 8 людей. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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Також голова заявив, що одна жінка знаходиться в тяжкому стані.

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У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено інфраструктурний об'єкт. На місці працюють екстрені служби. Крім того, за добу окупанти завдали 241 удар по дев'яти населених пунктах області, використовуючи ракети, безпілотники та артилерію.

Шість постраждалих у Запоріжжі: окупанти завдали 241 удар по області